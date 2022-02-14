Меган Дюамель призвала провести церемонию награждения командника ОИ-2022 без России
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Первые три места заняли Россия, США и Япония. Церемонию награждения не провели в срок, поскольку допинг-тест Камилы Валиевой дал положительный результат.
«Я вступлюсь — даже если буду одна — и требую провести церемонию награждения для спортсменов из США и Японии. ISU, МОК, не наказывайте их. Позвольте им насладиться моментом», — написала Дюамель в своём «твиттере», комментируя соответствующее решение МОК.
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