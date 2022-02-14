Меган Дюамель призвала провести церемонию награждения командника ОИ-2022 без России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Первые три места заняли Россия, США и Япония. Церемонию награждения не провели в срок, поскольку допинг-тест Камилы Валиевой дал положительный результат.

«Я вступлюсь — даже если буду одна — и требую провести церемонию награждения для спортсменов из США и Японии. ISU, МОК, не наказывайте их. Позвольте им насладиться моментом», — написала Дюамель в своём «твиттере», комментируя соответствующее решение МОК.

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