В Кремле отреагировали на решение CAS допустить Валиеву к личному турниру на ОИ-2022

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда допустить к участию в личном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летеней спортсменки дала положительный результат.
«Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идёт к своей мечте. Мы безусловно рады, что всё-таки Камила сможет продолжить своё участие в индивидуальном зачёте.
Да, что касается нашей золотой медали (в командном турнире. — Прим. «Чемпионата»)… Мы надеемся, что она будет скоро вручена. Хотя, конечно, какие-то там ещё процедуры могут влиять, и будет активная работа со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».
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