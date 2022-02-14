Тарасова: церемония награждения не пройдёт, если Валиева попадёт в тройку? Ну и чёрт с ней

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета не проводить церемонию награждения в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, если в тройку лучших попадёт россиянка Камила Валиева. Решение связано с допинговым делом 15-летней фигуристки.



«Церемония награждения не пройдёт, если Валиева попадёт в тройку? Ну и чёрт с ней — пусть не пройдёт. Само главное, быть в этой тройке. Три наши девочки на пьедестале? Вряд ли. Но и может быть. Надо молиться, чтобы у Валиевой хватило сил чисто откататься», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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