Анфиса Резцова оценила состав сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала состав сборной России по биатлону на мужскую эстафетную гонку на Олимпийских играх в Пекине (Китай). За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск.
«Другого состава у нас нет. Мы можем выиграть золото эстафеты с такой расстановкой. Что есть, то есть. Остаётся только болеть», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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