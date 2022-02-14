Эшли Вагнер — о решении CAS по Камиле Валиевой: это насмешка над чистыми соревнованиями

Бронзовый призёр Олимпийских игр, американская фигуристка Эшли Вагнер эмоционально отреагировала на ситуацию вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады в Пекине, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.
«На самом деле я не в оцепенении — я шокирована, разочарована, пристыжена, я в ярости. Это насмешка над чистыми соревнованиями. Это подчёркивает идею, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное. Так несправедливо по отношению к чистым спортсменам в этом турнире и на этой Олимпиаде в целом», — написала Вагнер в своём «твиттере».
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