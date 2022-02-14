«Ничего страшного нет». Черезов — об отсутствии Серохвостова в составе эстафеты на ОИ

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпийских играх в Пекине (Китай). За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск.



«Вполне нормальный, боевой состав на данный момент. Что касается Серохвостова, то ничего страшного здесь нет. Если у человека пока нет стабильности и уверенности в стрельбе, то логично, что тренеры выставили такой состав. Вопросов по большому счёту никаких нет. Даниилу надо показывать железобетонную стрельбу, чтобы у тренеров была уверенность. Все же хотят медалей, поэтому и исходят из ситуации, которая в данный момент происходит на Олимпиаде», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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