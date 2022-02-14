Меган Дюамель о решении по Валиевой: то есть допинг — это нормально? Олимпийский дух умер
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить к участию в личном турнире зимней Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай) российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летней спортсменки дала положительный результат.
«Как теперь вообще можно серьёзно относиться к женскому турниру? Нам только что сказали, что допинг — это нормально. Если спорт сейчас таков, я не хочу иметь с ним ничего общего.
14 февраля 2022 года. День, когда умер олимпийский дух», — написала Дюамель в своём «твиттере».
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