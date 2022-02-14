Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Сборная России опустилась на восьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после завоевания сборной Австрии золота в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.
В активе сборной России 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. У Австрии стало 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.
В медальном зачёте лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте (2-6-9).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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