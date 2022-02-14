Валиева, Щербакова и Трусова вышли на вечернюю тренировку перед короткой программой на ОИ

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли на вечернюю тренировку в преддверии короткой программы на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

Ранее в Международном союзе конькобежцев (ISU) выполнили просьбу Международного олимпийского комитета (МОК) скорректировать регламент соревнований одиночниц на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Если Валиева окажется в числе 24 лучших по итогам короткой программы, то в произвольную программу отберутся 25 спортсменок, а не 24, как изначально планировалось.

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