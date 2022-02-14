Тамара Москвина прокомментировала решение CAS по Камиле Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина отреагировала на ситуацию вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады в Пекине, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«Я просто прочла официальное решение CAS, приняла его к сведению и всё. До этого было просто ожидание официального решения. Радовалась ли я? На эту организацию и возложены решения таких случаев. Пусть Камила продолжает тренироваться и выступать.

Сможет ли она после всего этого выступить хорошо? Получим ответ, когда она откатает свои программы. Много чего может повлиять. Заранее прогнозировать я не хочу. Мы все желаем ей показать то, к чему подготовлена. В жизни каждого спортсмена и человека встречаются стрессовые ситуации. В этом и заключается сила воли, мастерство, подготовленность, чтобы уметь справляться с такими стрессами», — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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