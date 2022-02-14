Анна Щербакова упала в прогоне произвольной программы на тренировке Олимпиады-2022

Российская фигуристка Анна Щербакова не смогла избежать падения в прогоне произвольной программы на тренировке зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Спортсменка упала с четверного флипа.

Вот как выглядел прогон произвольной программы Щербаковой: одинарный флип, четверной флип (падение), каскад тройной флип — тройной лутц, двойной аксель, тройной лутц (сорванный каскад, не смогла зайти на второй прыжок), тройной флип — ойлер — тройной сальхов, тройной лутц — тройной риттбергер.

Короткую программу женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

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