Российские бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев показали третий результат в первой попытке на ОИ
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась первая попытка в соревнованиях бобслеистов в двойках. Лучший результат показали немецкие коллективы.
Лидируют Франческо Фридрих и Торстен Маргис. На 0,24 секунды от них отстают соотечественники Иоганнес Лохнер и Флориан Бауэр. Тройку лучших замыкают россияне Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Их отставание от лидеров составляет 0,39 секунды.
Вторую попытку бобслеисты совершат сегодня, 14 февраля. Начало заезда — в 16:40 мск.
Отметим, что бобслеисты из России на зимней Олимпиаде в Пекине медали не выигрывали.
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