Женская сборная России по кёрлингу потерпела 6-е поражение подряд на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём шестом матче на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) проиграла команде Дании со счётом 5:10 (0:2, 2:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:3, 1:0, 0:3). Это шестое кряду поражение россиянок на групповом этапе, датчанки одержали вторую победу.



Результаты женской сборной России в предыдущих матчах

Россия — США — 3:9.

Россия — Швейцария — 7:8.

Россия — Южная Корея — 5:9.

Россия — Япония — 5:10.

Россия — Канада — 5:11.



В состав сборной России на Олимпиаду входят Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Расписание матчей сборной России

15 февраля

9:05. Россия — Китай.



16 февраля

15:05. Россия — Швеция.



17 февраля

9:05. Россия — Великобритания.

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