Журналист Херц: Степанова — звезда в соцсетях, это интересная личность

Американский журналист Натаниэль Херц признался, что ему интересна российская лыжница Вероника Степанова. 21-летняя спортсменка стала самой юной олимпийской чемпионкой в женском лыжном спорте.



«Степанова — звезда в соцсетях и, возможно, в медиаполе в России. Ей 21 год, но она провела свой этап в эстафете как настоящий профи. Вероника не бросилась со старта за немкой, а ровно прошла дистанцию и спокойно сделала победный отрыв. Если вы не следите за «инстаграмом» Степановой, то это интересная личность. Она недавно сделала вызов New York Times в связи с тем, что газета оценила параметры девушек-лыжниц. Сделала это на английском языке. Мне это нравится. Как бы вы ни относились к российской команде, всё равно можно оценить и личность, и такое выступление», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.

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