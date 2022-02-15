Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся лыжных гонок на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
16 февраля
10:15 мск – мужской и женский командный спринт, классический стиль, полуфинал.
12:15 — мужской и женский командный спринт, классический стиль, финал.
19 февраля
9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
20 февраля
9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
На данный момент сборная России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.
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