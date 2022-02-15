Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Лыжные гонки, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся лыжных гонок на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
16 февраля
10:15 мск – мужской и женский командный спринт, классический стиль, полуфинал.
12:15 — мужской и женский командный спринт, классический стиль, финал.

19 февраля
9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.

20 февраля
9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.

На данный момент сборная России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022