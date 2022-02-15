Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание оставшихся лыжных гонок на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

16 февраля

10:15 мск – мужской и женский командный спринт, классический стиль, полуфинал.

12:15 — мужской и женский командный спринт, классический стиль, финал.



19 февраля

9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.



20 февраля

9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.

На данный момент сборная России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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