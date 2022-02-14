Глава ВАДА прокомментировал решение CAS допустить Валиеву к личному турниру на ОИ

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсменке разрешили выступить, несмотря на положительную допинг-пробу, которую она сдала в декабре на чемпионате России.
«Допинг у детей — это непростительное зло. Я говорю чистым спортсменам, что мы сделаем всё, чтобы должным образом расследовать этот случай.
Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом», — цитирует Баньку Reuters.
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