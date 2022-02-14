Камила Валиева беседовала с духовником сборной России накануне вердикта CAS

Чемпионка Европы и России 2022 года фигуристка Камила Валиева провела беседу с духовником олимпийской сборной России протоиереем Андреем Алексеевым. Разговор состоялся накануне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по её делу.

Напомним, CAS разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«В отношении Камилы: мы хорошо пообщались, это был разговор не для публики, просто отеческий», — приводит слова Алексеева «РИА Новости Спорт».

Короткую программу на Олимпиаде женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

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