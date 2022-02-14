Дюамель, критикуя решение CAS по делу Валиевой, вспомнила про дисквалификацию Костнер

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, вспомнила историю итальянки Каролины Костнер.

Напомним, до Олимпиады-2012 в Лондоне (Великобритания) возлюбленный Костнер олимпийский чемпион 2008 года в спортивной ходьбе на дистанции 50 км Алекс Швацер был уличён в применении допинга. НОК Италии впоследствии дисквалифицировал и Каролину за то, что она якобы знала и укрывала Швацера.

«Позвольте мне напомнить, что Каролину Костнер дисквалифицировали только из-за того, что её бойфренд сдал положительный допинг-тест. Они не поверили, что Каролина была не в курсе. За это её ОТСТРАНИЛИ от фигурного катания», — написала Дюамель в своём «твиттере».

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