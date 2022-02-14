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Бывший генеральный директор РУСАДА Ганус прокомментировал решение CAS по делу Валиевой

Бывший генеральный директор РУСАДА Ганус прокомментировал решение CAS по делу Валиевой
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Бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, возглавлявший организацию с 2017 по 2020 год, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Решение, как мне кажется, справедливое в отношении юной спортсменки, если принять во внимание её возраст и вероятное отсутствие всякой личной мотивации на употребление запрещённых субстанций. Ей это не нужно, она и так успешна, и регулярно должна тестироваться, что означает высокую вероятность идентификации при использовании допинга.

Спортсменка тестировалась регулярно. И до 25 декабря, и после. Представьте себе команду, которая «куёт» чемпионов, её команду. И совершенно очевидно, что спортсменку отстранят, если она «попадёт» на запрещённой субстанции. И мне непонятна мотивация команды Валиевой в употреблении запрещённой субстанции. Потому что в любом случае такой спортсмен, участвующий в больших турнирах и занимающий ведущие места, «попадёт». На таких турнирах тестируют всех медалистов, и не только.

Всё будет зависеть от результатов и скорости расследования, как для спортсменки, для её тренерского и медицинского штабов, так и для РУСАДА, и разбирательства дела о соответствии РУСАДА в декабре. Сложно себе представить, какое будет решение CAS по соответствию РУСАДА, если не будет проведено должное решение и если не будут приняты должные решения по итогам расследования. Сегодня ведь и CAS условно разделил ответственность в разрешении этого дела», — сказал Ганус в интервью Legalbet.ru.

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