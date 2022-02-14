Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев идут третьими в двойках после 2-й попытки на ОИ-2022

В Пекине (Китай) завершилась вторая попытка в соревнования двоек на Олимпийских играх – 2022. По её итогам российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев занимают третье место.

Россияне уступают лидерам — немцам Франческо Фридриху и Торстену Маргису, показавшим лучшее время, — 1 минута 58,38 секунды, 0,94 секунды… Второе место занимает ещё один немецкий дуэт Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр (+0,15).

Олимпийские игры – 2022. Бобслей. Двойки. Мужчины. 2-я попытка.

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) – 1.58,38

2. Иоганнес Лохнер/ Флориан Бауэр (Германия) – отставание +0,15

3. Ростислав Гайтюкевич/Алексей Лаптев (Россия) +0,94…

25. Максим Андрианов/Владислав Жаровцев (Россия) +2,61.

Третья и четвёртая попытки пройдут завтра, 15 февраля.

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