Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно девять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 15 февраля

Сноуборд, биг-эйр, женщины

1. Анна Гассер (Австрия) — 185,50.

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00.

3. Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50.

Фристайл, слоупстайл, женщины

1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,56.

2. Эйлин Гу (Китай) — 86,23.

3. Келли Силдару (Эстония) — 82,06.

Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины

1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.31,87.

2. София Годжа (Италия) +0,16.

3. Надя Делаго (Италия) +0,57.



Сноуборд, биг-эйр, мужчины

1. Су Имин (Китай) — 182,50.

2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75.

3. Макс Парро (Канада) — 170,25.

Биатлон, эстафета, мужчины

1. Норвегия — 1:19.50,2 (1+7).

2. Франция +27,4 (0+9).

3. Россия +45,3 (2+6).

Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины

1. Канада.

2. Япония.

3. Нидерланды.

Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины

1. Норвегия.

2. Россия.

3. США.

Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км

1. Йорген Граабак (Норвегия) — 27.13,3.

2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) +0,4.

3. Акито Ватабе (Япония) +0,6.

Бобслей, мужчины, двойки

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) – 3.56,89.

2. Иоганнес Лохнер/ Флориан Бауэр (Германия) +0,49.

3. Кристоф Гафер/Маттиас Зоммер (Германия) +1,69.

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