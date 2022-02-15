Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно девять комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 15 февраля
Сноуборд, биг-эйр, женщины
1. Анна Гассер (Австрия) — 185,50.
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00.
3. Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50.
Фристайл, слоупстайл, женщины
1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,56.
2. Эйлин Гу (Китай) — 86,23.
3. Келли Силдару (Эстония) — 82,06.
Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины
1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1.31,87.
2. София Годжа (Италия) +0,16.
3. Надя Делаго (Италия) +0,57.
Сноуборд, биг-эйр, мужчины
1. Су Имин (Китай) — 182,50.
2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75.
3. Макс Парро (Канада) — 170,25.
Биатлон, эстафета, мужчины
1. Норвегия — 1:19.50,2 (1+7).
2. Франция +27,4 (0+9).
3. Россия +45,3 (2+6).
Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины
1. Канада.
2. Япония.
3. Нидерланды.
Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины
1. Норвегия.
2. Россия.
3. США.
Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км
1. Йорген Граабак (Норвегия) — 27.13,3.
2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия) +0,4.
3. Акито Ватабе (Япония) +0,6.
Бобслей, мужчины, двойки
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) – 3.56,89.
2. Иоганнес Лохнер/ Флориан Бауэр (Германия) +0,49.
3. Кристоф Гафер/Маттиас Зоммер (Германия) +1,69.
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