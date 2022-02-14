«Это висит в воздухе». Журналист Херц — о подозрениях в адрес российских лыжников

Американский журналист Натаниэль Херц, который на Олимпийских играх в Пекине задал вопрос о допинге российскому лыжнику Александру Большунову, высказался о победе российских лыжниц в эстафете.

«Я хотел бы вновь остановиться на победе женской сборной России в эстафете. Чувствую, что получу ещё больше негативных писем, но это не страшно. Задумался об этом на секунду. Знаете, совсем недавно стало известно о положительном допинг-тесте российской фигуристки. И мы видим здесь не олимпийскую сборную России, а команду Олимпийского комитета России, которая очень ярко празднует свою победу на стадионе.

Моё мнение такое. Мы не видели, чтобы российские лыжницы уничтожили всех остальных. В той гонке была упорная борьба. Поэтому не думаю, что этот успех добавляет сомнений. Но мне по этому поводу поступают письма: «Пусть их проверят на ксенон!» и так далее. В подсознании людей по-прежнему будет это сидеть, пока будут происходить подобные вещи. Мне очень неприятно затрагивать эту тему, потому что была отличная гонка, было весело смотреть на российских лыжниц. Но чувствую, что это ещё висит в воздухе. Вы можете меня проклинать за это, но я решил, что нужно об этом сказать», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.

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