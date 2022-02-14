Девон Кершоу отреагировал на подозрения в адрес российских лыжниц

Канадский лыжник Девон Кершоу высказал слова поддержки в адрес российских девушек, победивших в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Я хотел бы заступиться за российских лыжниц. Ни у одной из них в эстафете не было такого этапа, чтобы можно было сказать: «Какого чёрта тут происходит?» Все российские девушки выступили так, как позволял им их потенциал. Они все выступили отлично. Они из разных тренировочных групп, и это тоже нечто невероятное. Ступак тренируется у Крамера, Непряева у Бородавко, Степанова — не знаю, потому что она только недавно появилась на взрослом уровне, а Сорина — у мужа. Если когда-то и была команда, которую реально можно поддержать, — это их нынешний эстафетный состав. У них не четыре девушки из одной тренировочной группы, когда можно на это посмотреть и сказать: «Воу, это выглядит странно».
И как мы можем что-то говорить о России, когда такую гонку выдала Германия? Германия провела невероятную гонку! Я останусь в своём пузыре наивности. Это была прекрасная гонка, команды здорово выступили. Россия, поздравляю. Видеть российских девушек, проводящих такие гонки, — это значит куда больше, учитывая их историю в последнее время и сравнивая её, скажем, с теми победами в 1990-х. В 2002 году они даже не смогли начать эстафету, потому что их наказали за допинг. Я очень сильно верю российской сборной. Россиянки прекрасно прошли свои этапы и заслужили право отпраздновать вместе. Вы видели, как много для них это значило», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.
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- 14 февраля 2022
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