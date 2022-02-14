Ковтун: надеюсь, Валиева будет по-спортивному злее и откатает ещё лучше, чем могла бы

Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун поделился ожиданиями от выступлений российских фигуристок в одиночных состязаниях на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Я могу лишь надеяться, что эта вся ситуация сыграет в плюс, и Камила будет по-спортивному немного злее, откатает ещё лучше, чем могла бы. Легко не будет — это Олимпийские игры. У Ани Щербаковой новые коньки, это тоже не очень приятная ситуация. Хорошо, что с собой есть запасные. Девчонкам будет нелегко, но, думаю, они со всем справятся. Они проявляли себя в очень сложных ситуациях: чемпионатах России, мира. Аня хорошо выступала, даже когда болела. Надеюсь, что всё будет нормально», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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