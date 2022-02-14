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Александр Большунов признался, что чувствовал себя «мёртвым» за три дня до скиатлона

Александр Большунов признался, что чувствовал себя «мёртвым» за три дня до скиатлона
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о проблемах, с которыми столкнулся за три дня до победного скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«За три дня до скиатлона у меня по плану была проработка. Самочувствие было такое, что я просто катаюсь быстрее, чем делаю работу. Когда ускорялся, это было почти до слёз. Я понимал, что просто «мёртвый», мои движения вообще никакие. Лёха Червоткин делал ту же работу и просто пролетал мимо меня, а я ничего сделать не мог, у меня слёзы на глаза наворачивались. Вроде старался за кем-то идти, но понимал, что отстаю. Ту тренировку я даже не доделал. Вернулся в деревню и лёг отдыхать.

Тренер (Юрий Бородавко) звонил, успокаивал. По идее, должно было быть хорошее состояние, но его не было. Зато оно пришло когда было нужно!» — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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