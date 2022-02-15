Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужская биатлонная эстафета 4х7,5 км. Начало соревнований запланировано на 9:30 мск.
За сборную России выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.
Сборная России на данный момент завоевала две бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Эдуард Латыпов (гонка преследования).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 15 февраля 2022
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