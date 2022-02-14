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Камила Валиева впервые выступила с заявлением по поводу скандала на Олимпиаде

Камила Валиева впервые выступила с заявлением по поводу скандала на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева впервые выступила с заявлением по поводу скандала на Олимпиаде.

«Эти дни для меня были очень сложными. Уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слёзы… Счастья, наверное, и небольшого огорчения. При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свой результат», — сказала Валиева в эфире «Первого канала».

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