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Большунов оценил решение сделать Устюгова финишёром сборной России на Олимпиаде-2022

Большунов оценил решение сделать Устюгова финишёром сборной России на Олимпиаде-2022
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал решение поставить на последний этап победной для россиян эстафеты на Олимпийских играх – 2022 Сергея Устюгова.

«Мне вообще совершенно неважно, кто какой этап бежит. Расстановка у нас была правильной: Лёха Червоткин привёз 24 секунды, я довёл отрыв до минуты. Этого хватило для победы. Клебо на четвёртом этапе попробовал догнать, 16 секунд отыграл, но потом понял, что это всё. Если было бы 30 секунд отрыва, было бы очень напряжно, там была бы борьба до конца», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Устюгов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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