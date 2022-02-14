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Камила Валиева: видимо, это один из этапов, который я должна пройти

Камила Валиева: видимо, это один из этапов, который я должна пройти
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Чемпионка Европы и России 2022 года фигуристка Камила Валиева рассказала, как проходило слушание Спортивного арбитражного суда (CAS) по её делу.

Напомним, CAS разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«Я сидела семь часов (на слушаниях перед коллегией), у нас был один перерыв на 20 минут, и я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Короткую программу на Олимпиаде женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

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