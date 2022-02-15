Лыжное двоеборье, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в лыжном двоеборье (прыжки с трамплина HS-140 + гонка на 10 км). Прыжковая часть начнётся в 11:00 мск. Начало гонки на 10 км запланировано на 13:30 мск.
В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Страна».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
10:09
-
10:03
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:44
-
09:33
-
09:28
-
09:27
-
09:25
-
09:25
-
09:18
-
09:16
-
09:14
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:30
-
08:23
-
08:19
-
08:12
-
08:12
-
08:05
-
08:00
-
07:59
-
07:52
-
07:52
-
07:48
-
07:41
-
07:40
Партнерский контент