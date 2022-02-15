Лыжное двоеборье, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в лыжном двоеборье (прыжки с трамплина HS-140 + гонка на 10 км). Прыжковая часть начнётся в 11:00 мск. Начало гонки на 10 км запланировано на 13:30 мск.



В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Страна».



Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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