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Фигурное катание, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, женщины: когда короткая программа, где смотреть прямой эфир

Фигурное катание, Олимпийские игры, женщины: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристки выступят с короткой программой. Начало запланировано на 13:00 мск.

Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.

Россиянки выйдут на лёд в последней разминке. Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. 14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 17 февраля.

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