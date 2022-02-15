Фигурное катание, Олимпийские игры, женщины: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристки выступят с короткой программой. Начало запланировано на 13:00 мск.
Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.
Россиянки выйдут на лёд в последней разминке. Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. 14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.
Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 17 февраля.
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