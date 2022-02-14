Большунов высказался о поведении Клебо после финиша эстафеты на зимней Олимпиаде — 2022

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал поведение норвежца Йоханнеса Клебо после эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Он не пришёл на фотосессию призёров после финиша, но поздравил россиян с победой. Норвежские лыжники заняли второе место, уступив России. Бронзу завоевали французы.

«Да так и должно быть на самом деле. А вообще, когда проигрываешь, хочется просто уйти и ни с кем не разговаривать. Но мы тоже растём и делаем правильные выводы», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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