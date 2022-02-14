Тренерский штаб женской сборной России по кёрлингу будет отправлен в отставку

Первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин заявил, что тренерский штаб национальной команды будет отправлен в отставку по итогам выступлений на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Девчонки рассыпались, здесь нечего подбирать слова. В матче с датчанками видел их глаза, они уже ни во что не верили. Недоработали. Есть над чем подумать, ведь девочки четыре года целенаправленно готовились, выступали на чемпионатах мира и Европы, ездили в Канаду готовиться. И это провал…

Какие организационные выводы сделают в федерации? Не хочется усугублять ситуацию, но задача не выполнена. Тренерский штаб будет отправлен в отставку. Я так полагаю на опыте 20 лет руководства федерацией.

На прошлой Олимпиаде не получилось… Вроде как были «нервы-нервы». А на этой — совсем рассыпались. Надо что-то думать с тренерским штабом.

В чём причины результата? Ошибки вопиющие, например, в матче со сборной Японии. Вести 5:2 и проиграть 10:5. Значит, команда неуправляема. Ничего не получается. Не могут даже на месте что-то предпринять.

Принцип «всё потеряно, кроме чести» здесь не работает. С женской сборной не получилось. Провал. Неудачное выступление. Глаза скипа (Алины Ковалёвой. – Прим. «Чемпионат») показывали: «Отпустите меня домой, у меня ничего не получается»», — приводит слова Созина Legalbet.ru.

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