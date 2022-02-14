Камила Валиева не смогла сдержать слёз, комментируя решение CAS
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Чемпионка Европы и России 2022 года фигуристка Камила Валиева не смогла сдержать слёз, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по её делу.
Напомним, CAS разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.
Короткую программу на Олимпиаде женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
На текущей Олимпиаде Валиева уже завоевала золото в составе сборной России в командном первенстве. Церемонию вручения медалей изначально перенесли из-за дела Камилы, а позднее и вовсе отменили.
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