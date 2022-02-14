РУСАДА: проба Валиевой была доставлена в лабораторию в достаточный для анализа срок

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением по поводу задержки результатов допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

«Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки.

После истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов и предоставлении лабораторией отчётности ввиду очередной волны COVID-19, роста заболеваемости среди персонала лаборатории и правил карантина. Одновременно с этим в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине.

Также в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года. Раскрытие иных деталей, касающихся порядка проведения анализа пробы спортсменки, является недопустимым и может привести к нарушению интересов сторон, прежде всего «защищённого лица.

В настоящее время РАА «РУСАДА» продолжает обработку результатов и расследование по указанному делу, в результате чего независимым дисциплинарным органом будет дана оценка всем обстоятельствам, имеющим отношение к возможному нарушению антидопинговых правил», — гласит официальный комментарий РУСАДА.

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