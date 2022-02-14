Камила Валиева оценила поддержку тренерского штаба во время скандала на Олимпиаде-2022

Чемпионка Европы и России 2022 года фигуристка Камила Валиева оценила поддержку в разгар скандала, в который она попала на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Когда открываю «Инстаграм», вижу, сколько добрых пожеланий, сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!» Это очень приятно. В такое сложное для меня время эта поддержка очень важна для меня. Тренеры меня поддерживают, всё окружение меня поддерживает. Марк Кондратюк тоже поддерживает – хорошо, что он остался в Пекине. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», – сказала Валиева в эфире Первого канала.
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