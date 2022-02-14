Большунов объяснил, зачем отгонял от себя норвежских журналистов перед Олимпиадой-2022

Двукратный олимпийский чемпион Пекина российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова норвежского журналиста, который заявил, что россиянин на предолимпийской тренировке в Сайзер Альм (Италия) отгонял от себя лыжными палками журналистов и операторов телеканала NRK, дабы обезопасить себя от коронавируса.

«Преувеличено, конечно. Я пошутил над журналистом NRK: он стоял метрах в двух от меня, а я сказал, чтобы на 100 отошёл. Да и не отгонял я его, просто так махнул, для украшения истории», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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