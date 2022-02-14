Норвежский сервисмен ответил на вопрос, подозревает ли он соперников в мошенничестве

Норвежский менеджер по смазочным материалам Свен Олаф Снесруд заявил, что скандинавская команда не будет использовать какие-либо нелегальные продукты, запрещённые Международной федерацией лыжного спорта.
«Я искренне надеюсь на то, что все спортсмены находятся в равных условиях. Разочаровывает, что ничего не делается для обеспечения соблюдения запрета, наложенного FIS на использование некоторых видов фторосодержащих смазок. Этот момент мог бы быть проконтролирован лучше.
К счастью, в гонках у большого количества спортсменов лыжи работали хорошо. Отличия были не столь велики. Мы видим большую разницу сейчас, когда пришёл снегопад, и спортсмены стали беспокоиться на эту тему. Однако мы уверены, что нашли хорошие продукты с легальными продуктами фтора, которые уже были у нас в багаже по прилёте сюда. Мы чувствуем, что имеем необходимый контроль над инвентарём.
Не могу сказать, что подозреваю кого-либо в использовании нелегальных примесей. Мы прежде всего позаботились о себе. И нужно провести консультации с органами контроля, чтобы мы могли повлиять на данный вопрос и обеспечить соблюдение запрета. В будущем также будет введён полный запрет на использование фтора. Надеюсь, что этот момент произойдёт как можно скорее», — сказал Снесруд в интервью Dagbladet.
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