Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 16 февраля

16 февраля на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно восемь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
4:30. Фристайл, слоупстайл, мужчины («Матч! Страна»).
8:45. Горнолыжный спорт, слалом, мужчины (первая попытка — «Матч ТВ», вторая попытка — «Матч! Арена»).
10:45. Биатлон, эстафета, женщины («Россия 1»).
12:15. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины («Россия 1»).
12:45. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины («Россия 1»).
15:00. Фристайл, акробатика, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
15:44. Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
16:18. Шорт-трек, 1500 м, женщины («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
Кёрлинг. Мужчины
9:05. 11-й тур. Великобритания — Россия («Матч ТВ», «Матч! Игра»).
Кёрлинг. Женщины
15:05. 11-й тур. Россия — Швеция («Матч ТВ», «Матч! Страна»).
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
9:00. Россия — Дания (Первый канал).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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