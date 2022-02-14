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Васильев: советую журналисту Петтерссону обратиться за смазкой для головы

Васильев: советую журналисту Петтерссону обратиться за смазкой для головы
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания шведского журналиста Томаса Петтерссона об использовании российскими командами нелегальных мазей для лыж.

«Я этому шведскому журналисту советую для начала обратиться к психотерапевту за смазкой для головы, тогда всё встанет на свои места. Они говорят это от своей злобы, ненависти, бессилия — уже не знают, что с нами делать. Чем нас больше давят, тем мы больше медалей выигрываем. Они не понимают этого парадокса, стоило почитать Тютчева: «Умом Россию не понять». То, что они плохо знают русскую душу и русского человека — их проблема», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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