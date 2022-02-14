Васильев: советую журналисту Петтерссону обратиться за смазкой для головы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал высказывания шведского журналиста Томаса Петтерссона об использовании российскими командами нелегальных мазей для лыж.
«Я этому шведскому журналисту советую для начала обратиться к психотерапевту за смазкой для головы, тогда всё встанет на свои места. Они говорят это от своей злобы, ненависти, бессилия — уже не знают, что с нами делать. Чем нас больше давят, тем мы больше медалей выигрываем. Они не понимают этого парадокса, стоило почитать Тютчева: «Умом Россию не понять». То, что они плохо знают русскую душу и русского человека — их проблема», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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