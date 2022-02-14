Стал известен состав сборной Франции по биатлону на мужскую эстафету на ОИ-2022

Стал известен состав мужской сборной Франции по биатлону на эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Гонка пройдёт завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск. Французы получили третий стартовый номер. Первый — у норвежцев, второй — у россиян.

В него вошли:

Фабьен Клод

Эмильен Жаклен

Симон Детьё

Кентен Фийон Майе.

Отметим, что Фийон Майе на Олимпиаде в Китае выиграл уже два золота – в индивидуальной гонке и пасьюте. Также на его счету серебро в спринте. Ко всему прочему Кентен вместе с Жаклен вошёл в состав национальной сборной на смешанную эстафету, где французы стали вторыми.

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