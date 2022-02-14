Большунов ответил, готов ли стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2022

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов ответил, готов ли стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
В Китае Большунов завоевал уже две золотые медали – в скиатлоне и мужской эстафете (выступил на втором этапе). Также Александр вместе с Александром Терентьевым заявлен на командный спринт и планирует принять участие в марафоне.
«Говорят, что я должен стать знаменосцем? Пока я ничего никому не должен, потому что ещё есть пять дней Игр и есть соревнования, которые нужно провести достойно», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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