Большунов ответил, готов ли стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2022

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов ответил, готов ли стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

В Китае Большунов завоевал уже две золотые медали – в скиатлоне и мужской эстафете (выступил на втором этапе). Также Александр вместе с Александром Терентьевым заявлен на командный спринт и планирует принять участие в марафоне.

«Говорят, что я должен стать знаменосцем? Пока я ничего никому не должен, потому что ещё есть пять дней Игр и есть соревнования, которые нужно провести достойно», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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