Степанова ответила на подозрения шведского журналиста в использовании нелегальных мазей

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова эмоционально прокомментировала высказывание шведского журналиста Томаса Петтерссона об использовании сборной России лыжных мазей с запрещёнными фторсодержащими элементами.

«Комментатору шведской газеты @expressen Томасу Петтерссону / Tomas Pettersson чудится запрещённый (в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет.

Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова в своём «инстаграме», добавив обращение на английском языке.

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