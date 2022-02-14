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Маркеи: решение CAS по делу Валиевой приведёт к потере доверия к фигурному катанию

Маркеи: решение CAS по делу Валиевой приведёт к потере доверия к фигурному катанию
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Бывшая итальянская фигуристка Валентина Маркеи отреагировала на ситуацию вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«Здесь, в Пекине, царит очень странная атмосфера. Они защищают спортсменку, ей всего 15 лет, и это правильно. Задержка результата теста не является виной Камилы, и после Олимпийских игр будет проведено более глубокое расследование этого вопроса.

Но правильно и то, что, позволив Камиле выступить, они создали огромный прецедент в этом виде спорта, что приведёт к потере доверия к фигурному катанию. Насколько Камила должна жить своим олимпийским моментом, настолько же все остальные спортсмены должны чувствовать себя защищёнными и ощущать себя частью системы, защищающей чистый спорт.

Я сама была профессиональным спортсменом, и знаю, каково это готовиться к Олимпийским играм. Я выступала на Олимпиаде в Сочи, после которой МОК лишил русских флага. Грустно и обидно, что такие ситуации всё ещё случаются. Мне интересно, что будет дальше», — приводит слова Маркеи Eurosport.

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