Латыпов: думаю, есть ещё гонки, в которых смогу себя проявить и побороться за золото

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свои чувства после завоевания бронзовой медали в гонке преследования на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Чувствую радость, счастье. Быть на Олимпиаде и взять медаль — это мечта для каждого спортсмена. Столько лет я шёл к этому. Тем более взять личную медаль — это дорогого стоит. Я благодарен всем, кто был на всём моём пути. Этих людей очень много, и я каждого благодарю от всего сердца. Всегда буду это помнить.

Не думаю о том, что было бы, если бы я не промахнулся на последнем огневом рубеже. Сделал всё возможное в этой гонке, и она сложилась очень хорошо для меня. Думаю, есть ещё гонки, в которых смогу себя проявить и побороться за золотую награду.

У тренеров после финиша была радость, эмоции, крики, а слов больше не было. Все были счастливы, что есть медаль. Были рады за меня и команду. Мне присылают видео из моего села, из Башкирии. По всей стране люди переживают, отправляют лучики добра, эмоций. Это на самом деле заряжает, и это мы чувствуем, это нам помогает.

Есть ли силы на эстафету? Я верю, что да. Конечно, мало времени для отдыха, но мы все в одинаковых условиях. Надеюсь, завтра буду в хорошей форме, в кондициях и выйду с настроением борьбы. Сделаю всё возможное в завтрашней гонке, чтобы быть там, наверху, и бороться за победу», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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