Украинский биатлонист Пидручный продемонстрировал фэйр-плей в пасьюте на ОИ

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, как его подопечный Дмитрий Пидручный во время гонки преследования случайно сломал лыжную палку немцу Йоханнесу Кюну, а затем тут же передал конкуренту свой инвентарь, хотя мог воспользоваться ситуацией и уйти в отрыв.

«Дмитрий Пидручный боролся с немцем на круге. Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думал и дал ему свою. Он бежал потом где-то 200-300 метров с одной палкой.

Я был в немецкой команде, чтобы принести извинения, но они сказали, что это был очень хороший жест фэйр-плэй. Они очень уважают Дмитрия Пидручного», — приводит слова Санитры Sport.nv.ua

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