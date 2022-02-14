Себастиан Самуэльссон назвал условие, при котором уйдёт из биатлона после Олимпиады-2022

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сделал яркое заявление в преддверии мужской эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Большинство из нас считает, что эстафета – изюминка всей Олимпиады. Это нечто особенное, на эту гонку всегда легко себя мотивировать. Я не доволен Олимпиадой в целом, но у нас хорошие шансы в эстафете. Будет весело. Сейчас я всё равно лучше, чем был четыре года назад. Думаю, каждый в нашей команде сказал бы то же самое.
Трудно быть самоуверенными, мы знаем, что у норвежцев – лучшая команда, но попытаемся бросить им вызов, чтобы они чувствовали давление больше, чем мы. Для Норвегии будет большим провалом не золотая медаль. Они не победили в Сочи, не победили в Пхёнчхане. Так что, очевидно, они хотят это золото. Но мы сделаем всё, чтобы лишить их его. Вчера в автобусе я сказал Йоханнесу Бё, что если мы выиграем, а Норвегия займёт второе место, я уйду из биатлона», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
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