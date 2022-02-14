Йоханнес Бё поздравил Иверсена с серебром в лыжной эстафете

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен опубликовал фотографию с награждения команды серебряными медалями и эмоционально прокомментировал своё неудачное выступление в мужской эстафете на зимней Олимпиаде в Пекине.
«Тяжёлый вчера выдался день на трассе. Горд тем, что завоевал олимпийское серебро, но крайне разочарован своей гонкой. Я делаю всё, что могу! Спасибо всем за поддержку», — написал Иверсен в своём «инстаграме».
«Поздравляю с серебряной медалью», — написал ему в ответ норвежский олимпийский чемпион в биатлоне Йоханнес Бё.
Напомним, победу в мужской эстафете одержала команда России, следом за ней финишировали сборные Норвегии и Франции.
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