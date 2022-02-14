Американский фигурист: Валиеву нельзя допускать к ОИ. Это нанесёт им непоправимый вред

Бронзовый призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бывший американский фигурист Адам Риппон резко отреагировал на ситуацию вокруг россиянки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке участвовать в личном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

«Если они действительно обеспокоены непоправимым ущербом, то пусть назначат ей (Валиевой) соответствующего консультанта, чтобы она смогла справиться с этой печальной ситуацией, в которой оказалась, и ОТПРАВЬТЕ ЕЁ ДОМОЙ. Непоправимый вред будет нанесён всем Олимпийским играм. Её нельзя допускать к соревнованиям.

Я так зол. Женские соревнования завтра – полная ерунда. Это ненастоящий турнир, который, скорее всего, пройдёт даже без церемонии награждения в конце. Так много олимпийских моментов украдено у чистых спортсменов, которые попали в Пекин без помощи препаратов, повышающих производительность. Какой же позор. К чёрту это», — написал Риппон в своём «твиттере».

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