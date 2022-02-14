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«Благодаря тебе». Сорина опубликовала фото с мужем Егором и золотой медалью

«Благодаря тебе». Сорина опубликовала фото с мужем Егором и золотой медалью
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Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина опубликовала фотографию со своим мужем Егором и золотой медалью в День всех влюблённых.

«Благодаря тебе», — гласит подпись под сообщением Татьяны в «Инстаграме» с добавленным эмодзи в виде сердечка.

Напомним, Егор Сорин является личным тренером своей жены и другой олимпийской чемпионки Пекина в лыжной эстафете Вероники Степановой.

Напомним, 12 февраля женская сборная России, за которую выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Сорина и Степанова, завоевала золотые медали в олимпийской эстафете. Второе место досталось команде Германии, бронзовые медали достались сборной Швеции.

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Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Юлия Ступак, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Татьяна Сорина, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
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