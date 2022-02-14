«Благодаря тебе». Сорина опубликовала фото с мужем Егором и золотой медалью

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина опубликовала фотографию со своим мужем Егором и золотой медалью в День всех влюблённых.
«Благодаря тебе», — гласит подпись под сообщением Татьяны в «Инстаграме» с добавленным эмодзи в виде сердечка.
Напомним, Егор Сорин является личным тренером своей жены и другой олимпийской чемпионки Пекина в лыжной эстафете Вероники Степановой.
Напомним, 12 февраля женская сборная России, за которую выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Сорина и Степанова, завоевала золотые медали в олимпийской эстафете. Второе место досталось команде Германии, бронзовые медали достались сборной Швеции.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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